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"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Багдаде

Багдад, Пятница 22 января 2021 02:35
"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Багдаде
Фото: ИГИЛ (flickr)
Автор: Даша Харченко

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Багдаде, который произошел 21 января. Тогда погибли по крайней мере 28 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с ИГ агентство Amaq.

Местная власть назвала инцидент возможной признаком возрождения "Исламского государства".

21 января в центре Багдада (Ирак) произошел двойной теракт на оживленном рынке. На данный момент известно о гибели 28 человек, еще 73 получили ранения. Предполагается, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Напомним, Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида". Совет Европы продлил действие санкций до 31 октября 2021 года.

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