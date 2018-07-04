Исламистские СМИ сообщили о смерти сына лидера ИГИЛ в Сирии

Судьба самого лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади не известна

В Сирии в провинции Хомс погиб Хузайфа аль-Бадри, сын лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил новостной канал исламистов, передает Reuters.

"Хузайфа аль-Бадри, сын Халифа, был убит в операции против алавитов и русских на ТЭС в Хомсе", - сообщило СМИ террористов.

Как отмечает агентство, судьба самого лидера ИГИЛ аль-Багдади до сих пор неизвестна - несмотря на многочисленные сообщения о его ликвидации, исламисты отрицают информацию о его смерти.

Так, в ноябре 2017 года связанные с сирийскими военными источники собщили, что главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади может скрываться в сирийском Аль-Кемале.

Напомним, в июле 2018 года боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака, угрожая убить заложников через три дня, если правительство не отпустит на свободу всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов.