Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Исламистские СМИ сообщили о смерти сына лидера ИГИЛ в Сирии

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 03:12
Фото: боевики ИГИЛ (youtube.com/televisionOrient)
Фото: боевики ИГИЛ (youtube.com/televisionOrient)

Судьба самого лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади не известна

В Сирии в провинции Хомс погиб Хузайфа аль-Бадри, сын лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил новостной канал исламистов, передает Reuters.

"Хузайфа аль-Бадри, сын Халифа, был убит в операции против алавитов и русских на ТЭС в Хомсе", - сообщило СМИ террористов.

Как отмечает агентство, судьба самого лидера ИГИЛ аль-Багдади до сих пор неизвестна - несмотря на многочисленные сообщения о его ликвидации, исламисты отрицают информацию о его смерти.

Так, в ноябре 2017 года связанные с сирийскими военными источники собщили, что главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади может скрываться в сирийском Аль-Кемале.

Напомним, в июле 2018 года боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака, угрожая убить заложников через три дня, если правительство не отпустит на свободу всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов.

 

Курды заявили о ликвидации главного "финансиста" ИГИЛ в Ираке В Сирии при ударе ВВС Ирака убили 45 боевиков
Теги публикации: ИГИЛ, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь