Ісламісти напали на поліцейський відділок у Пакистані: лунали вибухи, є вбиті

Ісламісти у п'ятницю, 17 лютого, увірвалися в поліцейський відділок в місті Карачі на півдні Пакистану, вбивши двох людей внаслідок обстрілу та серії гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами представника уряду, сили безпеки відбили будівлю за кілька годин і знищили трьох бойовиків. Внаслідок нападу ісламістів двох людей було вбито та 11 поранено.

Пакистанські таліби взяли на себе відповідальність за напад у повідомленні, надісланому їх представником журналістам.

Поліція перекрила рух на головній магістралі в Карачі, на місце події прибув великий контингент сил безпеки, зокрема, воєнізована поліція.