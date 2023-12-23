Ісламісти готують теракти на різдвяні служби у Європі, - ЗМІ

У зв'язку з цим у Німеччині та Австрії було проведено кілька арештів. Для пошуку вибухівки в Кельнському соборі використовується собака-шукач.

"У зв'язку з поточною оцінкою загрози Управлінням із захисту конституції і все ще підвищеним рівнем терористичної тривоги, в Австрії загалом є підвищений ризик під час різдвяних свят", - йдеться в повідомленні віденської поліції.

При цьому в поліції додали, що в Австрії посилили заходи безпеки через можливі теракти.

"Оскільки терористичні організації по всій Європі закликають до нападів на християнські заходи, у цьому контексті - особливо близько 24 грудня - органи безпеки посилили відповідні заходи захисту в громадських місцях у Відні та федеральних землях. Зокрема, посилюється охорона вразливих місць та об'єктів", - ідеться в повідомленні.

У Кельнському соборі задіяно собаку-шукача

У Кельнському соборі підвищили стандарти безпеки, зокрема задіяли собаку-шукача вибухових речовин. Поліція також вживатиме особливих заходів захисту у зв'язку з отриманою інформацією про небезпеку.

Служба державної безпеки Німеччини, яка активно займається політично мотивованими кримінальними злочинами, почала розслідування.

"Навіть якщо наводка відноситься до передодня Нового року, ми зробимо все можливе, щоб забезпечити безпеку відвідувачів собору напередодні Різдва. У координації зі співробітником служби безпеки глави собору після вечірньої меси собор буде обшукано з собаками-шукачами, а потім замкнено", - заявив глава кельнського відділу карного розшуку Міхаель Ессер.

Починаючи з напередодні Різдва всі відвідувачі проходитимуть перевірку перед входом до церкви.