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Исключительно безопасными вакцинами: в Минздраве составили списки для первого этапа иммунизации

Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине будут проводить вакцинацию против коронавируса только безопасными препаратами. В ведомстве уже составили списки для первого этапа иммунизации населения.

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Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

"На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе COVID-19. Первый этап предусматривает, что будут вакцинированы 367 491 человек", - сказал министр.

Степанов также рассказал какими COVID-вакцынами будут делать прививки украинцам.

"В Украине будут применяться вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и по которым будем иметь промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний, и вакцины, которые был зарегистрированы в мире... Еще раз подчеркиваю, это исключительно безопасные вакцины", - сказал глава МОЗ.

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