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Зеленский о группе Медведчука: Искали пути политического устранения

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В интервью российским журналистам украинский Президент высказался о попытках его политического устранения. Так же он рассказал о действиях РФ по дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

С момента начала войны, Президент впервые дал интервью российским журналистам. Зеленский рассказал о попытках своего политического устранения со стороны группы Медведчука.

"Это была група Медведчука, кума действующего российского главы. Они находили политические форматы устранения. На местных выборах было много пропаганды и ослабления местной власти.", - заявил он.

Так же Президент рассказал о попытках дестабилизировать Украину со стороны РФ перед войной.

"Эта дестабилизация нужна была для того, чтобы привести партии и расколоть монобольшинство. Хаос в экономике страны и нестабильность политического духа приводили бы все равно к эскалации со стороны РФ. Просто тогда бы они могли бы нашу страну оккупировать быстрее, это точно входило в их планы.", - сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский рассказал о деблокаде Мариуполя.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину