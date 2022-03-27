Зеленский о группе Медведчука: Искали пути политического устранения

В интервью российским журналистам украинский Президент высказался о попытках его политического устранения. Так же он рассказал о действиях РФ по дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента .

С момента начала войны, Президент впервые дал интервью российским журналистам. Зеленский рассказал о попытках своего политического устранения со стороны группы Медведчука.

"Это была група Медведчука, кума действующего российского главы. Они находили политические форматы устранения. На местных выборах было много пропаганды и ослабления местной власти.", - заявил он.

Так же Президент рассказал о попытках дестабилизировать Украину со стороны РФ перед войной.

"Эта дестабилизация нужна была для того, чтобы привести партии и расколоть монобольшинство. Хаос в экономике страны и нестабильность политического духа приводили бы все равно к эскалации со стороны РФ. Просто тогда бы они могли бы нашу страну оккупировать быстрее, это точно входило в их планы.", - сказал Зеленский.