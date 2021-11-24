Иск Коломойскому, контракт с Pfizer и ДТП в Болгарии: новости за 23 ноября

ПриватБанк через газету вручил иск Игорю Коломойскому, Украина продлила контракт с Pfizer, в Болгарии в ДТП погибли десятки людей. Подробнее о том, что произошло во вторник, 23 ноября - в материале РБК-Украина.

ПриватБанк через газету вручил иск Коломойскому по делу на 5,5 млрд долларов

ПриватБанк опубликовал уведомления в газетах, среди которых "Голос Украины", во исполнение приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года. В публикациях речь идет об иске банк к своему бывшему акционеру Игорю Коломойскому на 5,5 млрд долларов.

Согласно кипрскому законодательству, публикация является доказательством вручения Игорю Коломойскому иска, инициированного ПриватБанком на Кипре.

В Офисе президента новое назначение

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Им стал Ростислав Шурма.

На этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины

Украина может получить гарантии безопасности от Российской Федерации только реализацией минских соглашений по Донбассу. Отсутствие прогресса повышает общий уровень напряженности в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, может ли Украина получить гарантии безопасности от России.

Украина продлила контракт с Pfizer: 25 млн доз вакцины в год и дополнительные прививки

Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставки вакцины от коронавируса. Ежегодно будет поставляться по 25 млн доз.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

Автобус в Болгарии попал в ДТП: погибли по меньшей мере 45 человек, 12 из которых - дети

Ночью в западной Болгарии на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии вспыхнул пожар, погибли по меньшей мере 45 человек (по другой версии 46), из которых 12 - дети.

Известно, что большинство пассажиров автобуса являются гражданами Северной Македонии, куда он направлялся из Турции. Вместе с тем сообщается, что в аварии выжили семь человек: две женщины и пятеро мужчин. Их с ожогами госпитализировали в больницу столицы София.

В Кривом Роге школьники посреди улицы избили, ограбили и изнасиловали женщину

В Кривом Роге подростки напали на 48-летнюю женщину посреди улицы, жестоки избили и изнасиловали, а затем забрали мобильник своей жертвы и скрылись. Несовершеннолетних извергов удалось оперативно вычислить и задержать.

По данным местной прессы, речь идет о двух подростках, которые в тот вечер отдыхали в сауне на Свято-Николаевской. Жертвой малолетних насильников стала работница сауны.

В Дубае показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany

Ювелирный дом Tiffany & Co представил самое дорогое в истории бренда украшение-колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 каратов. Презентация состоялась в Дубае на всемирной выставке "Экспо-2020".

Отмечается, что колье оценивается в 20-30 миллионов долларов. Центральный камень в украшении можно извлечь и установить в кольцо. Также камень стал крупнейшим из когда-то купленных брендом на продажу.

Снег и шедевр от Левандовски: "Динамо" дома уступило "Баварии" в ЛЧ

Киевское "Динамо" уступило в пятом туре группы E Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии" - 1:2. На голы немецкой команды от Левандовски и Комана в первом тайме, киевляне ответили результативным ударом Гармаша во второй 45-минутке.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Мокрый снег, гололедица и морозы. В среду погоду в Украине будет формировать антициклон

В среду, 24 ноября, погоду на территории Украины будет формировать антициклон Walpurga. На Левобережье страны будет значительно прохладнее. Осадки в виде мокрого снега возможны лишь на отдельных территориях. Утром в южных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.