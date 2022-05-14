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Уже исчерпала боевые резервы. РФ начала отправлять в Украину военных без опыта, - ГУР

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп. Поэтому отправляет на войну в Украину военнообязанных без опыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого во время общенационального марафона.

"На сколько эффективно применение таких войск - это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп Россия исчерпала", - рассказал он, добавив, что сейчас скрытая мобилизация продолжается в Белгородской и Ростовской областях.

В то же время, по его словам, у РФ достаточно других резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины. Хотя этот факт частично перекрывается подавленностью и депрессивным настроением российских военных.

“Наиболее подавлено моральное состояние - у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Потому что именно там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских оккупационных войск. Неподготовленный личный состав, не имеющий, по сути, боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления", - добавил Скибицкий.

Как сообщалось, в Украине заявили о готовности вернуть России тела ее погибших оккупантов, которых нашли на полях боев. Сейчас они в вагонах-рефрижераторах в Киевской области.

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