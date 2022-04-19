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В Ирпени на мине подорвался грузовик: погиб водитель

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Ирпень, Вторник 19 апреля 2022 17:52
В Ирпени на мине подорвался грузовик: погиб водитель Фото: в Ирпени на мине подорвался грузовой автомобиль (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В городе Ирпень Киевской области на мине подорвался грузовик. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.

"В микрорайоне Стоянка на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель погиб", - написал Маркушин.

По его словам, сейчас устанавливается личность погибшего и маршрут движения автомобиля. Городской голова призвал не торопиться приезжать в Ирпень. Он добавил, что в городе еще не закончили работу саперы.

Напомним, после отступления оккупантов из Ирпеня в городе оказались поврежденными более тысячи зданий.

Отметим, на днях в центре Киева обнаружили растяжку с гранатой.

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