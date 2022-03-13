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В Ирпене в результате вражеского огня погиб волонтер

Автор: Сергей Пышкин

В Ирпене, в результате вражеского обстрела, погиб волонтер Александр Иващик. У мужчины остались двое несовершеннолетних детей и жена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Ирпеня Маркушина Александра.

С начала войны мужчина сразу начал помогать людям.

"Помог эвакуироваться сотням людей, особенно пожилого возраста", - пишет Маркушин.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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