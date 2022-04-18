В Ирпене оккупанты убили 269 мирных жителей, было 7 мест расстрела, - МВД

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг чиновника .

Полицейские зафиксировали убийство 269 мирных жителей города российскими оккупантами. Правоохранители завершили документирование военных преступлений в Ирпене.

"Полицейские уже закончили оперативно-следственные действия в городе: осмотрели жилые кварталы, жилье граждан, магазины и другие места, в которых определенное время дислоцировались, ночевали и совершали мародерства военнослужащие Вооруженных сил РФ. Они установили семь мест расстрела людей", – заявил Пантелеев.

В общей сложности правоохранители зарегистрировали почти 7,5 тысяч уголовных производств за совершенные российскими оккупантами преступления. Из них свыше 5 тысяч – нарушение законов и обычаев войны.