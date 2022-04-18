В Ирпене оккупанты убили 269 мирных жителей, было 7 мест расстрела, - МВД

Первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев подытожил оперативно-следственные действия, проведенные в освобожденном Ирпене.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг чиновника.
Полицейские зафиксировали убийство 269 мирных жителей города российскими оккупантами. Правоохранители завершили документирование военных преступлений в Ирпене.
"Полицейские уже закончили оперативно-следственные действия в городе: осмотрели жилые кварталы, жилье граждан, магазины и другие места, в которых определенное время дислоцировались, ночевали и совершали мародерства военнослужащие Вооруженных сил РФ. Они установили семь мест расстрела людей", – заявил Пантелеев.
В общей сложности правоохранители зарегистрировали почти 7,5 тысяч уголовных производств за совершенные российскими оккупантами преступления. Из них свыше 5 тысяч – нарушение законов и обычаев войны.
К слову, российские оккупанты пообещали выплатить компенсацию за разрушенное жилье в Мариуполе.
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