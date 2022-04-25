В Ирпене мародеры бросили в женщин гранату. Их задержала тероборона

"Никогда бы не мог и представить такого! Но только что наша тероборона задержала в Ирпене двух уродов (не могу назвать этих существ мужчинами), которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату", - написал мэр города в Telegram-канале.

Сейчас за жизнь одной из этих женщин борются врачи.

"Состояние, к сожалению, критическое. Молимся за нее! А за этой сволочью уже приехала полиция. Правоохранители начинают следственные действия. Кто-то узнает этих "героев"?", - отметил Маркушин.

Местные Telegram-каналы сообщают, что ранения получили две женщины. Однако мэр города точное количество пострадавших не назвал.