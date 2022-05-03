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В Ирпене после деоккупации обнаружили тела 290 мирных жителей, - мэр

Фото: мэр Ирпеня Александр Маркушин (facebook markushinoleksa)
Автор: РБК-Украина

После освобождения Ирпеня от российских захватчиков в городе нашли тела 290 мирных жителей. Из них опознано только 185.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Ирпеня Александра Маркушина.

“Среди погибших 161 мужчина, 73 женщины, 1 ребенок и 53 человеческих останков. Причины их смертей - осколочные и огнестрельные ранения, черепно-мозговые травмы и даже голод”, - рассказал городской глава.

Также, по словам мэра, была получена информация насчет 7 расстрелов мирных граждан и мест их захоронения, 5 мирных жителей были расстреляны во дворе многоэтажки на ул. Белокур и в помещении детского центра развития.

885 домов в городе полностью уничтожены, а 2738 - частично. Во время осмотра города правоохранители установлены шесть местоположений вражеских позиций в зданиях.

Напомним, что в телах некоторых погибших жителей Бучи и Ирпени судмедэксперты обнаружили флешеты - заостренные стальные снаряды, похожие на дротики дартс. Оккупанты сбрасывали их на города с самолетов.

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ИрпеньВойна России против Украины