В Ирпене после деоккупации обнаружили тела 290 мирных жителей, - мэр

“Среди погибших 161 мужчина, 73 женщины, 1 ребенок и 53 человеческих останков. Причины их смертей - осколочные и огнестрельные ранения, черепно-мозговые травмы и даже голод”, - рассказал городской глава.

Также, по словам мэра, была получена информация насчет 7 расстрелов мирных граждан и мест их захоронения, 5 мирных жителей были расстреляны во дворе многоэтажки на ул. Белокур и в помещении детского центра развития.

885 домов в городе полностью уничтожены, а 2738 - частично. Во время осмотра города правоохранители установлены шесть местоположений вражеских позиций в зданиях.