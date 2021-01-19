В Ирландии зафиксировали около сотни случаев побочных реакций после COVID-вакцины

Ирландское агентство - регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) получило 81 сообщение о побочных эффектах у граждан после начала вакцинации от коронавируса. Прививки в Ирландии делают препаратами компаний Pfizer/BioNTech, а также Моderna.

Об этом сообщает The Irish Times.

"Зафиксирован 81 случай легких побочных эффектов, которые довольно характерны для всех типов прививок. Эти симптомы быстро прошли и не требовали врачебного вмешательства", - сказала глава медицинского регулятора Лоррен Нолан.

В числе самых распространенных побочных эффектов она назвала тошноту, повышенную утомляемость, ломоту в суставах, головокружение, зуд и сыпь в области сделанных уколов. Случаев острых аллергических реакций пока не было.

Лоррен Нолан также добавила, что начиная с 21 января все случаи побочных эффектов, которые фиксируются, будут отображаться на сайте регулятора.

Напомним, с начала вакцинации от COVID в Нидерландах уже около сотни человек пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer / BioNTech.

Также РБК-Украина писало, что в Норвегии умерли 13 человек после вакцинации препаратом Pfizer.

Кроме того, власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от COVID компании Moderna из-за зафиксированных случаев аллергии.