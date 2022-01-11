В Ирландии могут ввести обязательную вакцинацию

Власти Ирландии рассмотрят возможность введения в стране обязательной вакцинации. Обсуждение этого вопроса состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Euractiv .

По его данным, Национальная группа по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения Ирландии (NPHET) рассмотрит вопрос о введении обязательной вакцинации после публикации отчета Министерства здравоохранения страны по этому вопросу.

"Всегда предпочтительнее, если люди могут посмотреть на прививки, получить информацию и иметь возможность принять самостоятельное решение (о вакцинации - ред.)", - сказала глава NPHET Карина Бетлер, добавив, что в некоторых ситуациях обязательная вакцинация необходима для общего блага.

Как отмечает портал, в Ирландии от коронавируса вакцинировано около 94% взрослого населения - это один из самых высоких показателей в странах Евросоюза.