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В Ирландии могут ввести обязательную вакцинацию

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Дублин, Вторник 11 января 2022 15:49
В Ирландии могут ввести обязательную вакцинацию Фото: в Ирландии изучают возможность введения обязательной вакцинации (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Ирландии рассмотрят возможность введения в стране обязательной вакцинации. Обсуждение этого вопроса состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Euractiv.

По его данным, Национальная группа по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения Ирландии (NPHET) рассмотрит вопрос о введении обязательной вакцинации после публикации отчета Министерства здравоохранения страны по этому вопросу.

"Всегда предпочтительнее, если люди могут посмотреть на прививки, получить информацию и иметь возможность принять самостоятельное решение (о вакцинации - ред.)", - сказала глава NPHET Карина Бетлер, добавив, что в некоторых ситуациях обязательная вакцинация необходима для общего блага.

Как отмечает портал, в Ирландии от коронавируса вакцинировано около 94% взрослого населения - это один из самых высоких показателей в странах Евросоюза.

Напомним, на прошлой неделе Италия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет.

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Ирландия Коронавирус Вакцинация
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