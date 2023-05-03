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IRIS-T в Україні: один дивізіон збив 60 цілей, другий - заступив на бойове чергування

Фото: ЗРК IRIS-T в Україні знищив вже 60 повітряних цілей (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Один дивізіон зенітно-ракетного комплексу IRIS-T збив в Україні вже 60 повітряних цілей. При цьому другий дивізіон вже заступив на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука в Telegram.

"ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей", - написав Олещук.

Він також опублікував сюжет, в якому зенітники Повітряних Сил діляться враженнями від успішної роботи німецької техніки.

"До речі, наприкінці квітня уже другий дивізіон IRIS-T заступив на бойове чергування в Україні. Тепер ще більше збитих ворожих цілей!" - зазначив Олещук.

Нагадаємо, що 30 квітня уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другої зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Додамо, перший ЗРК IRIS-T Німеччина передала Україні у жовтні минулого року.

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