У Ирины Билык умерла мама: второе горе за год

Ирина Билык (фото: Vesti)

Ирина Билык рассказала о большой потере

У Ирины Билык умерла мама. Трагедия случилась 22 мая 2020 года. Анна Яковлевна пережила мужа - отца певицы - Николая Семеновича всего на девять месяцев. Он ушел в октябре 2019-го.

О большом горе в семье певицы сообщил продюсер Сергей Перман на странице в Facebook.

"Ирина Билык, Глеб Оверчук, мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна..." - написал он, обратившись к певице и ее сыну.

Ирина Билык с мамой (фото: facebook.com/sergei.perman)

Родители Ирины Билык жили в 150 километрах от Киева в частном доме, где у них свой огород и хозяйство. Певица однажды признавалась, что не всегда находит время, чтобы наведать родителей, а иногда - даже позвонить.

"Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", - подписала тогда певица видео, посвященное отцу - Николай Семенович умер в свой день рождения.

Певица говорила неоднократно, что родители растили ее в любви и заботе, и она очень им признательна. Несмотря на то, что Ирина стала звездой для всей Украины, для мамы и папы она всегда оставалась маленькой дочкой. Они все время стремились помочь всем, чем только могли.

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Автор: Светлана Дудукало