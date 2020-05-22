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У Ирины Билык умерла мама: второе горе за год

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.05.2020 - 16:47
У Ирины Билык умерла мама: второе горе за год
Ирина Билык (фото: Vesti)

Ирина Билык рассказала о большой потере

У Ирины Билык умерла мама. Трагедия случилась 22 мая 2020 года. Анна Яковлевна пережила мужа - отца певицы - Николая Семеновича всего на девять месяцев. Он ушел в октябре 2019-го.

О большом горе в семье певицы сообщил продюсер Сергей Перман на странице в Facebook.

"Ирина Билык, Глеб Оверчук, мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна..." - написал он, обратившись к певице и ее сыну.

У Ирины Билык умерла мама: второе горе за год

Ирина Билык с мамой (фото: facebook.com/sergei.perman)

Родители Ирины Билык жили в 150 километрах от Киева в частном доме, где у них свой огород и хозяйство. Певица однажды признавалась, что не всегда находит время, чтобы наведать родителей, а иногда - даже позвонить.

"Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", - подписала тогда певица видео, посвященное отцу - Николай Семенович умер в свой день рождения.

Певица говорила неоднократно, что родители растили ее в любви и заботе, и она очень им признательна. Несмотря на то, что Ирина стала звездой для всей Украины, для мамы и папы она всегда оставалась маленькой дочкой. Они все время стремились помочь всем, чем только могли.

Ранее мы писали, что Американский рестлер Шад Гаспар трагически погиб при попытке спасти своего сына во время страшного шторма в Калифорнии.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Ирина Билык
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