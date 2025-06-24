Іранська ракета вбила кількох осіб в Ізраїлі: що відомо про наслідки обстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну медичну службу Ізраїлю MDA .

"Після падіння ракети на півдні Ізраїлю: групи MDA констатували загибель трьох осіб", - підтвердили медики.

За даними MDA, ще дві людини із травмами середнього ступеня тяжкості були госпіталізовані в лікарню.

Крім того, шестеро осіб дістали легкі травми. Їм надали медичну допомогу на місці трагедії. Водночас у медичному центрі Сорока повідомили, що туди поступили 10 постраждалих у травматологічне відділення. А в лікарні Хадера повідомили, що серед поранених опинилася 15-річна дівчинка.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють поліція, бійці МАГАВ (прикордонники) і сапери.

"Ми просимо всіх мешканців не збиратися в районі влучання, щоб уникнути ризику для життя та непотрібних тілесних ушкоджень, а також не заважати роботі саперів і поліції", - закликали в поліції громадян.

Представник Південного округу пожежної охорони повідомив, що з будівлі вдалося врятувати трьох мирних жителів, які до цього були оголошені зниклими безвісти.

За непідтвердженими даними, деблоковано тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв іранської атаки, ймовірно, зросла до чотирьох осіб.

За ніч до оголошеного "перемир'я", яке нібито набуло чинності о 7 ранку, Іран запустив по Ізраїлю шість залпів ракет.