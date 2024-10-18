В Ірані заявили, що смерть лідера ХАМАС зміцнить "дух опору"

Синвар, ймовірно, був убитий під час бою з ізраїльськими військами в Рафаху, а не ховався в бункері, як його постійно зображує Ізраїль.

Місія Ірану при ООН назвала лідера ХАМАС "мучеником", який "стане прикладом для молоді та дітей, які продовжують його шлях до звільнення Палестини".

"Поки існують окупація та агресія, опір продовжуватиметься, бо мученик живий і є джерелом натхнення", - йдеться у заяві іранських дипломатів.