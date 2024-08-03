UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ірані заарештували понад 20 осіб через вбивство ватажка ХАМАС, - NYT

Фото: в Ірані заарештували понад 20 осіб через вбивство ватажка ХАМАС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Ірані заарештували понад два десятки осіб, яких підозрюють у співучасті у вбивстві ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії. Серед них високопоставлені офіцери розвідки, військові чиновники і співробітники військового пансіонату в Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, вбивство ватажка ХАМАС після інавгурації нового президента Ірану та жорстка реакція свідчать про те, що це був руйнівний провал безпеки для керівництва Ірану.

"Уявлення про те, що Іран не може захистити ні себе, ні своїх ключових союзників, може бути фатальним для іранського режиму, оскільки воно фактично сигналізує його ворогам, що якщо вони не зможуть повалити Ісламську Республіку, вони можуть обезголовити її", - заявив у коментарі NYT директор Міжнародної кризової групи з Ірану Алі Ваез.

За словами двох іранських чиновників, спеціалізований розвідувальний підрозділ Корпусу вартових революції з питань шпигунства взяв на себе розслідування та шукає підозрюваних. У рамках цих дій було заарештовано понад 20 осіб.

Новина про масштабні арешти з’явилася після того, як було оголошено, що масштаб і деталі вбивства Ганії розслідуються.

"Інтенсивність і масштаби розслідування, проведеного гвардійцями, показують, наскільки це вбивство шокувало та сколихнуло керівництво країни", - йдеться у матеріалі.

Крім того, близькість Ганії до верховного лідера Ірану викликала занепокоєння. 

 

 

Вбивство ватажка ХАМАС

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що у Тегерані було вбито ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганію.

Пізніше з'ясувалося, що у будівлі, де перебував Ганія, було закладено бомбу. Видання The Telegraph заявило, що резиденцію лідера ХАМАС замінували завербовані Моссадом іранські силовики.

Іран пригрозив, що відповість на вбивство Ганії. За даними CNN, державний секретар США Ентоні Блінкен через Катар надіслав сигнал Ірану, щоб уникнути ескалації на Близькому Сході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІран