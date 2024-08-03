В Ірані заарештували понад 20 осіб через вбивство ватажка ХАМАС, - NYT

В Ірані заарештували понад два десятки осіб, яких підозрюють у співучасті у вбивстві ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії. Серед них високопоставлені офіцери розвідки, військові чиновники і співробітники військового пансіонату в Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, вбивство ватажка ХАМАС після інавгурації нового президента Ірану та жорстка реакція свідчать про те, що це був руйнівний провал безпеки для керівництва Ірану.

"Уявлення про те, що Іран не може захистити ні себе, ні своїх ключових союзників, може бути фатальним для іранського режиму, оскільки воно фактично сигналізує його ворогам, що якщо вони не зможуть повалити Ісламську Республіку, вони можуть обезголовити її", - заявив у коментарі NYT директор Міжнародної кризової групи з Ірану Алі Ваез.

За словами двох іранських чиновників, спеціалізований розвідувальний підрозділ Корпусу вартових революції з питань шпигунства взяв на себе розслідування та шукає підозрюваних. У рамках цих дій було заарештовано понад 20 осіб.

Новина про масштабні арешти з’явилася після того, як було оголошено, що масштаб і деталі вбивства Ганії розслідуються.

"Інтенсивність і масштаби розслідування, проведеного гвардійцями, показують, наскільки це вбивство шокувало та сколихнуло керівництво країни", - йдеться у матеріалі.

Крім того, близькість Ганії до верховного лідера Ірану викликала занепокоєння.