В Ірані стратили ще двох протестувальників. Їх звинуватили у вбивстві військового

В Ірані стратили двох людей, засуджених за нібито вбивство добровольця воєнізованих формувань під час протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що з початку протестів в Ірані вже стратили чотирьох цивільних.

Як стверджує іранське судове інформаційне агентство Mizan, громадяни були засуджені за вбивство Рухолли Аджаміана, члена добровольчого загону "Басідж" Корпусу вартових ісламської революції, у місті Карадж поблизу Тегерана.

Нагадаємо, раніше парламент Іран закликав судову владу "суворо покарати" всіх затриманих громадян, які брали участь у антиурядових протестах. Законодавці назвали протестувальників "muharib", що в шаріат означає "ворог Бога" і карається стратою

Незабаром суд у Тегерані засудив до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні.

Перша страта була виконана на початку грудня минулого року. Протестувальника повісили за нібито поранення офіцера воєнізованих формувань.

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