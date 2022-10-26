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В Ірані сталася стрілянина у мавзолеї: 15 загиблих і десятки поранених

Фото: в іранському місті Шираз стався терористичний акт (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Ірані у мавзолеї міста Шираз 26 жовтня ввечері стався теракт. В результаті загинуло щонайменше 15 людей, ще 40 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ІРНА.

У середу, 26 жовтня, ввечері озброєні люди здійснили напад на паломників у релігійній святині Ірана - мавзолеї Шах-Черах.

"Одна людина відкрила вогонь по паломниках у Шах-Чераху. Її заарештовано, як і другого терориста", - заявив заступник губернатора провінції Фарс Есмаїл Мохеббіпур.

Мавзолей Шах-Черах є однією з головних визначних пам'яток Шираза. У ньому знаходиться усипальниця Ахмада та Мухаммеда, братів імама Рези. Він був одним з 12 імамів, яких шиїти вважають наступниками пророка Мухаммеда. Збудовано мавзолей у XIV столітті за часів правління імператриці Таші Хатун.

Раніше повідомлялось, що у місті Захедан, столиці іранського Белуджистану на південному сході країни, було вбито полковника Корпусу вартових Ісламської революції, який мав відношення до постачання іранських дронів Росії.

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Іран