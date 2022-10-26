В Ірані сталася стрілянина у мавзолеї: 15 загиблих і десятки поранених

В Ірані у мавзолеї міста Шираз 26 жовтня ввечері стався теракт. В результаті загинуло щонайменше 15 людей, ще 40 дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ІРНА.
У середу, 26 жовтня, ввечері озброєні люди здійснили напад на паломників у релігійній святині Ірана - мавзолеї Шах-Черах.
"Одна людина відкрила вогонь по паломниках у Шах-Чераху. Її заарештовано, як і другого терориста", - заявив заступник губернатора провінції Фарс Есмаїл Мохеббіпур.
Мавзолей Шах-Черах є однією з головних визначних пам'яток Шираза. У ньому знаходиться усипальниця Ахмада та Мухаммеда, братів імама Рези. Він був одним з 12 імамів, яких шиїти вважають наступниками пророка Мухаммеда. Збудовано мавзолей у XIV столітті за часів правління імператриці Таші Хатун.
Раніше повідомлялось, що у місті Захедан, столиці іранського Белуджистану на південному сході країни, було вбито полковника Корпусу вартових Ісламської революції, який мав відношення до постачання іранських дронів Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.