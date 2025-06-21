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В Ірані ліквідували охоронця колишнього глави "Хезболли", - ЗМІ

Субота 21 червня 2025 18:58
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В Ірані ліквідували охоронця колишнього глави "Хезболли", - ЗМІ Фото: Іран регулярно перебуває під атакою Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Ірані внаслідок одного з ударів було ліквідовано охоронця колишнього глави "Хезболли". Крім того, загинув його син.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

За даними Sabereen News, йдеться про Хусейна Халіля, більш відомого як Абу Алі Джавад.

"Охоронець ліквідованого генерального секретаря "Хезболли" Хасана Насралли, був убитий в результаті одного з ударів в Ірані разом зі своїм сином", - ідеться в ЗМІ.

Ліквідація Насралли і бомбардування Ірану

Нагадаємо, що 27 вересня 2024 року, ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану - Бейруту. Метою їхньої атаки став лідер "Хезболли" Хасан Насралла, який керував бойовиками понад 30 років

Менш ніж за добу ЦАХАЛ офіційно підтвердив ліквідацію Насралли. Там заявили, що він загинув унаслідок авіаудару.

Також зазначимо, що в ніч на 13 червня 2025 року, Ізраїль почав атакувати військові та ядерні об'єкти Ірану. Крім того, країна ліквідувала десятки іранських топ-командирів.

Відтоді країни донині регулярно обмінюються ударами.

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Ізраїль Іран Хезболла
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