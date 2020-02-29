В Иране жертвами коронавируса стали более 200 человек

В Иране по меньшей мере 210 человек умерли от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC

Официально Иран заявляет о 34 умерших, но источники в системе здравоохранения страны сообщили другие данные,

Отмечается, что по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом составляет 388 человек. Большинство жертв - из столицы Тегерана и города Кум, где началась иранская вспышка.

Напомним, в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.

Ранее в Иране коронавирусом заразились заместитель министра здравоохранения и вице-президент по делам женщин и семьи. Всего в Иране известно о 245 случаев заражения и 26 смертей от вируса.

РБК-Украина сообщала, что от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него обнаружили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.