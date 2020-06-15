В Иране заявили, что пандемия замедляет передачу "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Правительство Ирана заявило, что пандемия замедлила планы передать за границу для исследования "черные ящики" сбитого иранскими военными украинского самолета "Международные авиалинии Украины". При этом было отмечено, что иранским властям нечего скрывать.

Об этом сообщает AFP.

"С первых дней этого мучительного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в исследовании "черных ящиков" украинского самолета. С нашей стороны нечего скрывать. Если возможно "прочитать" их в Украине... это будет сделано в Украине. Иначе "черные ящики" прочитают во Франции", - заявил представитель правительства Ирана Али Рабиеи.

При этом он добавил, что передача бортовых самописцев задерживается в связи с тем, что отменено большинство международных авиарейсов из-за пандемии.

"Мы восстановим процесс (передачи "черных ящиков" - ред.) после постепенного возобновления международных рейсов и выяснения результатов переговоров между Ираном и другими участниками процесса", - добавил Рабиеи.

Напомним, катастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет был сбит ракетой, выпущенной иранскими военными. В результате трагедии погибли 176 человек.

Ранее в Иране заявили об установлении виновного в катастрофе самолета МАУ, который якобы по ошибке запустил ракету.

Кроме того, в Иране задержали шесть подозреваемых в деле о катастрофе самолета МАУ.