В Иране убили 13 человек, участвовавших в протестах

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Власти Ирана заявили, что эти люди устроили взрывы

В Иране сообщили о "ликвидации 13 человек", участвовавших в протестах в стране из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Fars.

По информации государственного издания, все тринадцать человек "были связаны с группировкой, стоявшей за взрывами в стране".

Власти заявляют, что речь идет о "сепаратистской группировке "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". На эту группировку возлагают ответственность за теракт во время военного парада 22 сентября 2018 года в городе Ахваз на юго-западе Ирана.

Что касается протестов из-за цен на бензин, то президент страны Хасан Роухани заявил, что "беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана".

Напомним, власти Ирана начали блокировать доступ к мобильному интернету в некоторых провинциях после того, как оппозиция призвала к новым акциям протеста.

Добавим, от начала антиправительственных протестов в Иране, которые начались в середине ноября, погибли 1,5 тысяч человек. Сведения о погибших предоставили силы безопасности, морги и больницы.

Власти страны в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около 0,13 долларов за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

К массовым убийствам причастна власть, в ноябре после нескольких дней протестов в разных частях Ирана верховный лидер страны Али Хаменеи приказал органам власти и правоохранителям сделать все, чтобы митинги прекратились.