В Иране одобрили отечественную COVID-вакцину

В Иране одобрили экстренное использование вакцины от коронавирус отечественного производства. Она называется COVIran Barekat.

В то же время отмечается, что Иран является наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса страна Ближнего Востока и она столкнулась с проблемами, связанными с импортом вакцин.

В основе препарата - деактивированный вирус, который разработала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed. Первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря прошлого года.

Напомним, Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило применение вакцины от коронавирус компании Pfizer для подростков от 12 лет. Ранее вакцина была разрешена для вакцинации людей в возрасте 16 лет и старше.

Кроме того, 6 июня Израиль расширил кампанию по вакцинации от коронавируса. Теперь в стране прививки могут получить подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Непале предоставили разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса CoronaVac. Она разработана китайской компанией Sinovac Biotech.