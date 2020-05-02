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В Иране коронавирусом заразились 95 тысяч человек

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 01:41
В Иране коронавирусом заразились 95 тысяч человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Иране умерли уже 6091 человек

В Иране коронавирусом COVID-19 заразились 95 тысяч человек. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, сообщает агентство ІРНА.

По его словам, за последние сутки, от COVID-19 умерло 63 человека. Всего в Иране умер уже 6091 человек. Излечились от коронавируса 76 319 человек.

"За последние сутки выявлено 1 006 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 95 646 человек", - сказал он.

Напомним, Иран возобновит экономическую деятельность с "низким уровнем риска", не смотря на пандемию коронавируса.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним. По словам Рухани, коронавирус распространяется быстрее, но "он не опаснее грипп".

Также РБК-Украина писало, что в Иране зафиксирована первая смерть чиновника от коронавируса. Жертвой болезни стал член совещательного органа при высшем руководителе Ирана Мохаммад Мирмохаммади.

Кроме этого от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него обнаружили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.

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