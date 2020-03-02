В Иране от коронавируса умер первый чиновник - член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности) Мохаммад Мирмохаммади. Об этом сообщает ISNA.

Сообщается, что чиновник скончался утром 2 марта в больнице Масих Денешвари в Тегеране. Ему было 72 года. Он был госпитализирован в прошлое воскресенье с подозрением на коронавирус. В понедельник, 24 февраля, тест дал положительный результат на наличие вируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране жертвами коронавируса стали по меньшей мере 210 человек. При этом официальные власти подтверждают лишь 34 смерти от коронавируса и 388 случаев заболевания, тогда как источники в системе здравоохранения приводят другие данные.

Также сообщалось, что в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.

Кроме этого от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него обнаружили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.