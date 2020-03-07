В Иране от коронавируса скончались 145 человек

В Иране число умерших от коронавируса COVID-19 пациентов за сутки выросло на 21 и составляет 145 человек. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, в стране выявлено 1076 новых случаев заражения. Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в Иране, теперь - 5823.

Всего в Иране госпитализированы более 16 тыс. человек с подозрением на коронавирус.

Отметим, что 7 марта новоизбранная депутат парламента Ирана Фатима Рахбар умерла от коронавируса COVID-19. По данным Tasnim, несколько дней назад у Рахбар был подтвержден коронавирус, после чего ее доставили в больницу Масих Данешвари в Тегеране. Когда ее состояние ухудшилось, женщину пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек.

Количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

Заболеваемость в Южной Корее превысила 6,7 тыс. Ранее Сеул объявил о 480 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 6 767. В Южной Корее больше всего случаев заражения вирусом происходит за пределами Китая.