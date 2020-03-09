В Иране из-за коронавируса освобождены 70 тыс. заключенных

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Прежде всего разрешения покинуть тюрьму давали заключенным с сопутствующими заболеваниями

В Иране временно освободили около 70 тысяч заключенных в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. Об этом заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, передает агентство Tasnim.

Он заявил, что прежде всего разрешения покинуть тюрьму давали заключенным с сопутствующими заболеваниями. По словам Раиси, власти приняли меры, чтобы освобожденные из тюрьмы заключенные не создали угрозу для общества.

Кроме того, председатель Верховного суда призвал власти страны поддержать медперсонал, который "сражается с вирусом на передовой", и решить вопрос с нехваткой необходимого медоборудования.

Напомним, за минувшие сутки от коронавируса в Иране умерли еще 43 человека. За последние сутки в стране выявлено 595 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число зараженных возросло до 7167. Зафиксирована смерть 43 человек, в результате чего общее число погибших достигло 237.

Отметим, Иран входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 60 тысяч человек во всем мире уже выздоровели. Всего коронавирус зафиксировали в 108 странах и регионах.