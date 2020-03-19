В Иране каждые 10 минут фиксируют смерть от коронавируса

Иранские врачи каждые 10 минут фиксируют новую смерть от коронавируса. Такие данные привел представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур, передает IRNA.

По данным Минздрава, каждый час коронавирусом инфицируется 50 граждан Ирана.

"По последним данным, каждые десять минут один человек умирает. Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Ноуруза (Новый год по иранскому календарю - ред.)", - сообщили в Минздраве.

Отметим, по состоянию на утро 19 марта в Иране более 17 тысяч человек инфицировались коронавирусом. Из них 1135 человек умерли.

Напомним, по данным украинского Минздрава, по состоянию на утро 19 марта в мире коронавирусом заболели 218 815 человек. Из них 84 114 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что с 20 марта в связи с пандемией коронавируса Австралия закрывает границы на въезд для иностранных граждан. Запрет вводится на неопределенный срок.