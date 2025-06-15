Іран визнав загибель головного радника Хаменеї внаслідок удару Ізраїлю, - ЗМІ

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.

Відомо, що удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.

Детальніше про п'ятничну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що сьогодні Іран підтвердив загибель керівника ракетної програми Корпусу вартових ісламської революції та кількох його заступників.

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