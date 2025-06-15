ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Іран визнав загибель головного радника Хаменеї внаслідок удару Ізраїлю, - ЗМІ

Україна, Неділя 15 червня 2025 22:43
UA EN RU
Іран визнав загибель головного радника Хаменеї внаслідок удару Ізраїлю, - ЗМІ Фото: верховний лідер Ірану Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Колишній глава національної безпеки Ірану та головний радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї - Алі Шамхані - загинув в результаті ударів Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News та CNN.

За даними іранських державних ЗМІ, колишній глава національної безпеки Ірану Алі Шамхані загинув в результаті ударів Ізраїлю по Ірану.

"Вбивство Алі Шамхані також було підтверджено", - повідомила іранська державна інформаційна мережа IRINN.

Як відомо, Шамхані був ключовим радником верховного лідера Ірану аятолли Хаменеї та майже десять років обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки країни.

Шамхані був висхідною зіркою іранської дипломатії та добре відомий у дипломатичних колах Вашингтона та Європи. Однак у середині 2023 року його раптово замінили, і аналітики припустили, що Хаменеї міг вважати його занадто амбітним.

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.

Відомо, що удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.

Детальніше про п'ятничну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що сьогодні Іран підтвердив загибель керівника ракетної програми Корпусу вартових ісламської революції та кількох його заступників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
Новини
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді