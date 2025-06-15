Іран визнав загибель головного радника Хаменеї внаслідок удару Ізраїлю, - ЗМІ

Колишній глава національної безпеки Ірану та головний радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї - Алі Шамхані - загинув в результаті ударів Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News та CNN .

Шамхані був висхідною зіркою іранської дипломатії та добре відомий у дипломатичних колах Вашингтона та Європи. Однак у середині 2023 року його раптово замінили, і аналітики припустили, що Хаменеї міг вважати його занадто амбітним.

Як відомо, Шамхані був ключовим радником верховного лідера Ірану аятолли Хаменеї та майже десять років обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки країни.

"Вбивство Алі Шамхані також було підтверджено", - повідомила іранська державна інформаційна мережа IRINN.

За даними іранських державних ЗМІ, колишній глава національної безпеки Ірану Алі Шамхані загинув в результаті ударів Ізраїлю по Ірану.

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.

Відомо, що удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.

Детальніше про п'ятничну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що сьогодні Іран підтвердив загибель керівника ракетної програми Корпусу вартових ісламської революції та кількох його заступників.

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