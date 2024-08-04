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Іран стверджує, що лідера ХАМАС убила ракета малої дальності

Фото: лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії було скоєно за допомогою ракети малої дальності, що суперечить кільком повідомленням про заздалегідь закладену в будівлі вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

У заяві, яка прозвучала в ефірі іранського державного телебачення, йдеться, що в середу по резиденції Ханії в Тегерані було застосовано ракету з семикілограмовою боєголовкою, яка спричинила серйозні руйнування. Подробиці розташування резиденції не повідомляються.

У заяві також звинувачуються Сполучені Штати у підтримці атаки, за яку Іран вважає відповідальним Ізраїль.

Крім того, КВІР пообіцяв, що "войовничий і терористичний сіоністський режим понесе суворе покарання у відповідний час, у відповідному місці та у відповідні для цього терміни".

Нагадаємо, 31 серпня у Тегерані було вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію. Досі достеменно невідомо, як саме він загинув. Іран і ХАМАС звинуватили у нападі Ізраїль, хоча той досі офіційно не взяв на себе відповідальність за операцію.

Джерела декількох західних видань повідомили, що у будівлі в Тегерані, в якій зупинився Ханія, аби взяти участь у інавгурації нового іранського президента, було закладено вибухівку.

Британське видання The Telegraph повідомило, що ізраїльське розвідувальне агентство Моссад завербувало агентів підрозділу КВІР, який відповідає за безпеку високопоставлених чиновників, щоб закласти вибухівку в трьох кімнатах будівлі, де перебував лідер ХАМАС.

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ІзраїльХАМАСІран