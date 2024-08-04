Іран стверджує, що лідера ХАМАС убила ракета малої дальності

У заяві, яка прозвучала в ефірі іранського державного телебачення, йдеться, що в середу по резиденції Ханії в Тегерані було застосовано ракету з семикілограмовою боєголовкою, яка спричинила серйозні руйнування. Подробиці розташування резиденції не повідомляються.

У заяві також звинувачуються Сполучені Штати у підтримці атаки, за яку Іран вважає відповідальним Ізраїль.

Крім того, КВІР пообіцяв, що "войовничий і терористичний сіоністський режим понесе суворе покарання у відповідний час, у відповідному місці та у відповідні для цього терміни".