Іран стверджує, що лідера ХАМАС убила ракета малої дальності

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії було скоєно за допомогою ракети малої дальності, що суперечить кільком повідомленням про заздалегідь закладену в будівлі вибухівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
У заяві, яка прозвучала в ефірі іранського державного телебачення, йдеться, що в середу по резиденції Ханії в Тегерані було застосовано ракету з семикілограмовою боєголовкою, яка спричинила серйозні руйнування. Подробиці розташування резиденції не повідомляються.
У заяві також звинувачуються Сполучені Штати у підтримці атаки, за яку Іран вважає відповідальним Ізраїль.
Крім того, КВІР пообіцяв, що "войовничий і терористичний сіоністський режим понесе суворе покарання у відповідний час, у відповідному місці та у відповідні для цього терміни".
Нагадаємо, 31 серпня у Тегерані було вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію. Досі достеменно невідомо, як саме він загинув. Іран і ХАМАС звинуватили у нападі Ізраїль, хоча той досі офіційно не взяв на себе відповідальність за операцію.
Джерела декількох західних видань повідомили, що у будівлі в Тегерані, в якій зупинився Ханія, аби взяти участь у інавгурації нового іранського президента, було закладено вибухівку.
Британське видання The Telegraph повідомило, що ізраїльське розвідувальне агентство Моссад завербувало агентів підрозділу КВІР, який відповідає за безпеку високопоставлених чиновників, щоб закласти вибухівку в трьох кімнатах будівлі, де перебував лідер ХАМАС.
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