Иран собирается подать в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Глава судебной власти Ирана Сейед Эбрагим Райси заявил, что Иран подаст в международные суды жалобу на президента США Дональда Трампа за ликвидацию генерала-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Fars.

Как сообщается, Трампа собираются привлечь к ответственности за то, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани американским военным.

"Этот вопрос, безусловно, будет решаться в штаб-квартире по правам человека в сотрудничестве с министерством иностранных дел и другими органами, и мы должны сделать так, чтобы президент США учел его поступки в качестве главного подозреваемого... мы не оставим его в покое, и он должен предстать перед международным трибуналом", - сказал Райси.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Тогда Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

Белый дом и Пентагон взяли на себя ответственность за убийство Сулеймани в Ираке, заявив, что нападение было совершено по указанию Трампа.

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. По словам постоянного представителя Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, Тегеран завершил месть за убийство Сулеймани и не будет совершать новых военных атак в случае отсутствия агрессии со стороны США.