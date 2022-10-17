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Іран прямо відповідальний за вбивства українців, - Подоляк

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іран постачає Росії дрони-камікадзе, за допомогою яких російські окупанти атакують українські міста. Тому відповідальність за масові вбивства мирних мешканців лежить і на цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало", - написав Подоляк.

Сьогодні вранці росіяни атакували Київ іранськими безпілотниками Shahed-136. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про чотирьох загиблих, чотирьох поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор.

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Ірина ПодолякІран