Іран прямо відповідальний за вбивства українців, - Подоляк

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало", - написав Подоляк.

Сьогодні вранці росіяни атакували Київ іранськими безпілотниками Shahed-136. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про чотирьох загиблих, чотирьох поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор.

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