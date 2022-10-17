ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран прямо відповідальний за вбивства українців, - Подоляк

Новость на русском →
Понеділок 17 жовтня 2022 16:30
Іран прямо відповідальний за вбивства українців, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іран постачає Росії дрони-камікадзе, за допомогою яких російські окупанти атакують українські міста. Тому відповідальність за масові вбивства мирних мешканців лежить і на цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало", - написав Подоляк.

Атаки дронами-камікадзе

Сьогодні вранці росіяни атакували Київ іранськими безпілотниками Shahed-136. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про чотирьох загиблих, чотирьох поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Іран
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України