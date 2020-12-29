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Иран провел испытания своей COVID-вакцины

Автор: Андрей Козловский

Иран провел испытания безопасности и эффективности своей вакцины против коронавируса. Это первая вакцина в мире, испытания которой проводят на людях.

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Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, вакцина была произведенная компанией Shifa Pharmed, которая является частью государственного фармацевтического конгломерата. На торжественной церемонии начала испытаний в Тегеране ею были привиты три человека.

В целом в клиническом испытании фазы 1 примут участие 56 добровольцев, которые получат две прививки иранской вакцины в течение двух недель. Результаты будут объявлены примерно через месяц после второй прививки.

Власти ожидают, что вакцина появится на рынке до конца весны 2021 года.

Напомним, компания Novavax перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах. Испытания вакцины Novavax проходят не только в США, а также в Мексике, Великобритании и ЮАР.

Также РБК-Украина писало, что разработчикам британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата до максимальных показателей.

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