Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, Times of Israel.

Вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані "буде зустрінуте суворою і болісною відповіддю", йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

"Іран і фронт опору дадуть відповідь на цей злочин", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як йдеться в заяві нового президента Ірану Масуда Пезешкіана, Іран "захистить свою територіальну цілісність, гідність, честь і гордість і змусить .... пошкодувати про свій боягузливий вчинок".

Крім того, як пише CNN, верховний лідер Аятолла Алі Хаменеї заявив, що Іран вважає своїм обов'язком помститися за вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, оскільки його вбили на іранській землі.

"Ви вбили нашого дорогого гостя у нашому домі, а тепер проклали шлях для свого жорстокого покарання", - сказав Хаменеї, маючи на увазі Ізраїль.