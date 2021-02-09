Иран представил собственную COVID-вакцину

Власти Ирана представили новый проект вакцины против коронавируса под названием Razi Cov Pars. Клинические испытания препарата должны начаться в ближайшие дни.
Об этом сообщает AFP.
"Мы начнем испытания на людях в ближайшие дни или, самое позднее, через неделю", - сказал член Национального комитета Ирана по вакцинам Масуд Сулеймани.
По его словам, препарат Razi Cov Pars был разработан в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Razi. В начале первой фазы клинических испытаний прививки получат 13 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
Отмечается, что всего в Иране от коронавируса умерли более 58 тысяч человек. Страна еще в начале декабря перешагнула порог в миллион случаев. Сейчас там около 1,4 млн заболевших COVID-19.
Напомним, министр здравоохранения Ирана Сейед Намаки заявил, что вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Иране на следующей неделе. Ожидается, что она стартует во вторник.
Также РБК-Украина писало, что в конце января Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан из стран Европы. Также они должны сдать тест на коронавирус.