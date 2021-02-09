Иран представил собственную COVID-вакцину

"Мы начнем испытания на людях в ближайшие дни или, самое позднее, через неделю", - сказал член Национального комитета Ирана по вакцинам Масуд Сулеймани.

По его словам, препарат Razi Cov Pars был разработан в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Razi. В начале первой фазы клинических испытаний прививки получат 13 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что всего в Иране от коронавируса умерли более 58 тысяч человек. Страна еще в начале декабря перешагнула порог в миллион случаев. Сейчас там около 1,4 млн заболевших COVID-19.