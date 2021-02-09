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Иран представил собственную COVID-вакцину

Новина українською → Тегеран, Вторник 09 февраля 2021 10:53
Иран представил собственную COVID-вакцину Фото: вакцина Razi Cov Pars (facebook com tebajansi)
Автор: Андрей Козловский

Власти Ирана представили новый проект вакцины против коронавируса под названием Razi Cov Pars. Клинические испытания препарата должны начаться в ближайшие дни.

Об этом сообщает AFP.

"Мы начнем испытания на людях в ближайшие дни или, самое позднее, через неделю", - сказал член Национального комитета Ирана по вакцинам Масуд Сулеймани.

По его словам, препарат Razi Cov Pars был разработан в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Razi. В начале первой фазы клинических испытаний прививки получат 13 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что всего в Иране от коронавируса умерли более 58 тысяч человек. Страна еще в начале декабря перешагнула порог в миллион случаев. Сейчас там около 1,4 млн заболевших COVID-19.

Напомним, министр здравоохранения Ирана Сейед Намаки заявил, что вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Иране на следующей неделе. Ожидается, что она стартует во вторник.

Также РБК-Украина писало, что в конце января Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан из стран Европы. Также они должны сдать тест на коронавирус.

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