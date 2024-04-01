Іран попередив Росію про загрозу безпеці перед терактом у Підмосков'ї, - Reuters

"За кілька днів до нападу в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт у Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані", - сказало одне з джерел видання.

Друге джерело видання заявило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про підготовку нападу, не було конкретних деталей щодо термінів і точної мети.

"Їм (членам ІДІЛ-К) було наказано підготуватися до масштабної операції в Росії... Один із терористів (заарештованих в Ірані) сказав, що деякі члени угруповання вже вирушили в Росію", - повідомило джерело.

Водночас високопоставлений співробітник служби безпеки заявив, що оскільки Іран протягом багатьох років є жертвою терористичних атак, "іранська влада виконала своє зобов'язання щодо сповіщення Москви на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів".

У січні Міністерство розвідки Ірану заявило, що заарештувало 35 осіб, пов'язаних із подвійними вибухами 3 січня в південно-східному місті Керман, унаслідок яких загинуло приблизно 100 осіб. 19 січня відомство заявило, що заарештувало одного з командирів філії "Ісламської держави" ІДІЛ, що базується в Афганістані, - ІДІЛ - Хорасан (ІДІЛ-Х).

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані, найкривавіші з часів Ісламської революції 1979 року. Джерела в американській розвідці стверджують, що ІДІЛ-К здійснила як теракти в Ірані 3 січня, так і стрілянину в Москві 22 березня.