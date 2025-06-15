Іран підтвердив загибель 8 високопосадовців: серед них - керівник ракетної програми

У КВІР не уточнили, чому ці люди зібралися в одному місці, однак, як раніше розповідали в Ізраїлі, їх розвідка провела успішну спецоперацію, обманом змусивши керівництво іранських військово-повітряних сил зібратися на спільну зустріч.

За даними Fox News, операція пройшла набагато ефективніше, ніж очікувалося.

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що в інч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.

Відомо, що удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.

Детальніше про нічну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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