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Иран оказался в эпицентре заболеваемости COVID. Власти вводят локдаун

Автор: Артур Родивилов

Иран введет шестидневную "общую изоляцию" в городах по всей стране после того, как пострадал от "пятой волны пандемии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, решение приняла национальная рабочая группа по коронавирусу. В частности, она распорядилась запретить поездки между всеми иранскими городами с воскресенья по пятницу.

Локдаун коснется всех базаров, рынков и государственных учреждений, кинотеатров, спортзалов и ресторанов во всех иранских городах. Он начнется в понедельник и продлится до субботы.

В настоящее время Иран является одним из эпицентров заболеваемости COVID-19 в мире.

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