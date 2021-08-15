Иран оказался в эпицентре заболеваемости COVID. Власти вводят локдаун

Иран введет шестидневную "общую изоляцию" в городах по всей стране после того, как пострадал от "пятой волны пандемии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечается, решение приняла национальная рабочая группа по коронавирусу. В частности, она распорядилась запретить поездки между всеми иранскими городами с воскресенья по пятницу.

Локдаун коснется всех базаров, рынков и государственных учреждений, кинотеатров, спортзалов и ресторанов во всех иранских городах. Он начнется в понедельник и продлится до субботы.