Иран официально обвинил Израиль в теракте на ядерном объекте

Иран официально обвинил Израиль в причастности к аварии на ядерном объекте в Натанзе. При этом Иран установил личность человека, который спровоцировал аварию на объекте.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters .

"Сионисты хотят отомстить за наш прогресс в снятии санкций ... Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам", - заявил Зариф.

В Тегеране назвали инцидент "ядерным терроризмом" и заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.

Напомним, в воскресенье, 11 апреля, в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. Авария произошла спустя день после запуска новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана.

Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является террористическим актом.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.