Іран намагався вбити важливого єврейського діяча в Азербайджані, змову зірвали, - ЗМІ

Як повідомляють представники безпеки Заходу та Близького Сходу, восени минулого року офіцер з іранських сил Кудс зустрівся з наркоторговцем із Грузії Агілом Аслановим.

Під час зустрічі офіцер передав Асланову фотографію видатного єврейського діяча в Азербайджані та докладні інструкції щодо того, як його вбити. Згідно з інформацією, наданою анонімними офіційними особами, Асланов погодився здійснити замах на рабина Шнеора Сегала за 200 000 доларів.

Змова, розкрита Службою державної безпеки Азербайджану на початку січня, також включала план нападу на навчальний центр, як повідомляють чиновники. За інформацією Служби безпеки та місцевих ЗМІ, Асланова та його місцевого спільника було заарештовано й звинувачено у змові для вчинення терористичного акту.

Раніше про ціль змови не повідомлялося. Сігал розповів The Washington Post, що дізнався про замах через азербайджанські ЗМІ. Він зазначив, що почувається в Азербайджані в безпеці.

"Ми живемо тут мирно. Я ходжу вулицями, і не відчуваю страху", - зауважив рабин.

Зв'язки Азербайджану з Ізраїлем

Зауважимо, що ще з 1990-х років Азербайджан відіграє важливу роль у регіональній безпеці Ізраїлю. У 2019 році Азербайджан постачав понад 60% бензину, спожитого в Ізраїлі.

Крім того, Азербайджан є найважливішим партнером Ізраїлю серед націй з мусульманською більшістю, причому обидві країни підтримують тісну співпрацю в галузі оборони, розвідки та торгівлі.

Під час конфлікту Ізраїлю та ХАМАС у 2023 році Азербайджан був єдиною країною з мусульманським населенням, яка підтримала Ізраїль. Попри тиск з боку інших мусульманських держав, керівництво Азербайджану зберегло стратегічне партнерство з Ізраїлем.

Однак Іран негативно сприймає тісну співпрацю між Азербайджаном та Ізраїлем, вважаючи це потенційною загрозою для своєї безпеки та впливу в регіоні.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, кілька років тому навіть заявляв, що Ізраїль прагне послабити зв'язки між Іраном та Азербайджаном.